Двоє людей загинули під час жахливої ДТП у Рівненській області. ФОТО

Двоє людей загинули під час жахливої ДТП у Рівненській області. ФОТО

10:02 15.01.2018
  • Двоє людей загинули під час жахливої ДТП у Рівненській області. ФОТО
  • Двоє людей загинули під час жахливої ДТП у Рівненській області. ФОТО
  • Двоє людей загинули під час жахливої ДТП у Рівненській області. ФОТО

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік від дачного масиву села Нова Українка.

 Водій автомобіля «OPEL Astra», 52-річний рівнянин, з невідомих поки причин, допустив зіткнення з легковиком «BMW» під керуванням 38-річного жителя Рівненського району. Внаслідок отриманих травм загинули двоє пасажирів «BMW». З понівеченої автівки їхні тіла діставали рятувальники. Поліцейські встановлюють особи загиблих. Обох водіїв із травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Також у них відібрали зразки крові на предмет виявлення стану сп’яніння. Життю чоловіків нічого не загрожує.

За попередньою інформацією, 52-річний рівнянин перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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