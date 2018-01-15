На Запоріжжі потяг розірвав легковик на залізничному переїзді. ФОТО

О 10:10 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на нерегулюємому залізничному переїзді поблизу смт. Якимівка Якимівського району сталося ДТП.

Локомотив пасажирського потягу № 86 «Львів – Новоолексіївка» зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ-2101. Прибувши на місце події, рятувальники у першу чергу перевірили наявність постраждалих осіб.

Внаслідок ДТП, водій автотранспортного засобу та пасажир із травмами середнього ступеню тяжкості доставлені до Якимівської ЦРЛ для проведення медичного обстеження.

Бійці ДСНС відбуксували автівку із залізничних колій для забезпечення безперебійного руху потягів. Затримки руху залізничного транспорту не сталося.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області