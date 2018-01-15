На Вінниччині "БМВ" із компанією молодиків вилетів у кювет, є загиблі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні близько першої години ночі на 189 кілометрі автодороги Р-ЗЗ, поблизу смт Чечельник.

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 22-річний водій автомобіля «БМВ» з’їхав з дороги в кювет, де зіткнувся з деревом. Крім водія, в салоні легковика перебувало ще п’ятеро пасажирів, двоє з яких від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди, ще троє травмувалися.

За кермом автомобіля «БМВ» перебував 22-річний житель одного із сіл Чечельницького району. У його крові виявлено 1,55 проміле алкоголю.

Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та зіткнувся з деревом.

У результаті аварії двоє пасажирів іномарки, хлопці - віком 18 та 19 років, отримали смертельні тілесні ушкодження.

Також тілесні ушкодження отримали ще троє пасажирів цього ж автомобіля, 21-річний хлопець та дівчата - віком 19 і 23 роки.

Водій затриманий в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до 10 років позбавлення волі.

Автомобіль поміщений на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів. Наразі призначено проведення ряду експертиз. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області