Жорстко затриманий на Рівненщині озброєний хуліган перебував у розшуку. ФОТО

О 04:24 патрульні отримали виклик з лінії 102 про те, що на трасі Луцьк-Рівне озброєний чоловік в кафе у нетверезому стані погрожує відвідувачам.

Коли інспектори прибули на вказане місце, вони виявили чоловіка з предметом, ззовні сходжим на ніж. На вимогу зупинитись чоловік не реагував, тож до нього застосували фізичну силу та спецзасіб "кайданки".

Під час перевірки особи з'ясувалось, що цей 35-річний громадянин перебуває в розшуку Рівненським районним відділом поліції ГУНП в Рівненській області від 01.04.2016 за ч.4 ст. 296 ККУ (Хуліганство) згідно постанови суду.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівненської області



Окрім того, на подвір'ї знаходилось 2 громадянина (21-річний та 19-річний) з тілесними ушкодженнями. Вони повідомили патрульним, що їх побив вищезгаданий затриманий чоловік на ґрунті особистої неприязні.

На місце події викликали швидку для надання медичної допомоги та слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області