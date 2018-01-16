У Херсоні черговий нетверезий водій знайшов своє дерево. ФОТО

Виклик про ДТП без постраждалих на розі вулиць Олександрівської та Робітничої отримали патрульні напередодні, близько 15-ї години.

На місці інспектори побачили автомобіль Opel Kadett, який мав характерні для пригоди механічні пошкодження. Поруч знаходився громадянин.

Чоловік повідомив, що перебував за кермом транспортного засобу в момент ДТП. Медичної допомоги він не потребував. У водія патрульні під час спілкування помітили ознаки алкогольного сп’яніння. У встановленому законом порядку він відмовився проходити відповідний огляд на місці та в медичному закладі.

Також поліцейські встановили, що 27-річний херсонець під час руху не був уважним, не врахував зміни дорожньої обстановки, не обрав безпечну швидкість і скоїв наїзд на електроопору. На нього інспектори склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсонської області

