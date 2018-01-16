У центрі Києві двоє підлітків побили та пограбували людину. ФОТО

У центрі Києві двоє підлітків побили та пограбували людину. ФОТО

12:20 16.01.2018
  • У центрі Києві двоє підлітків побили та пограбували людину. ФОТО
  • У центрі Києві двоє підлітків побили та пограбували людину. ФОТО
  • У центрі Києві двоє підлітків побили та пограбували людину. ФОТО

Сьогодні, близько 03-ої години ночі до чергової частини Шевченківського управління поліції від заявника надійшло повідомлення, що на вулиці Мала Житомирська на нього напали невідомі та відібрали особисті речі. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги.

За словами потерпілого, він йшов по вулиці, коли до нього підійшли двоє незнайомців напідпитку. Далі кілька разів вони вдарили чоловіка по голові, від чого він впав та втратив свідомість. Прийшовши до тями, потерпілий виявив відсутність телефону і грошей та одразу звернувся до поліції.

Потерпілого із черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні, а за наданим орієнтуванням правоохоронці невдовзі затримали двох хлопців 16-ти та 17-ти років. Раніше до кримінальної відповідальності вони не притягувалися.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України їх затримали. При поверхневому огляді у одного з правопорушників виявили та вилучили гаджет, якій упізнав потерпілий.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Правоохоронці бояться громадського тиску у справі вбивства Ірини Ноздровської
09.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба штрафувати або ввести кримінальну відповідальність для артистів, які виступають в РФ?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.