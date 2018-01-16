У центрі Києві двоє підлітків побили та пограбували людину. ФОТО

Сьогодні, близько 03-ої години ночі до чергової частини Шевченківського управління поліції від заявника надійшло повідомлення, що на вулиці Мала Житомирська на нього напали невідомі та відібрали особисті речі. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги.

За словами потерпілого, він йшов по вулиці, коли до нього підійшли двоє незнайомців напідпитку. Далі кілька разів вони вдарили чоловіка по голові, від чого він впав та втратив свідомість. Прийшовши до тями, потерпілий виявив відсутність телефону і грошей та одразу звернувся до поліції.

Потерпілого із черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні, а за наданим орієнтуванням правоохоронці невдовзі затримали двох хлопців 16-ти та 17-ти років. Раніше до кримінальної відповідальності вони не притягувалися.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України їх затримали. При поверхневому огляді у одного з правопорушників виявили та вилучили гаджет, якій упізнав потерпілий.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві