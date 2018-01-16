На Одещині чоловіка затримано за торгівлю вогнепальною зброєю. ФОТО

Одеська місцева прокуратура № 3 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

У ході досудового розслідування співробітники прокуратури та поліції викрили чоловіка, який займався реалізацією зброї та бойових припасів без дозволу, передбаченого законодавством. Так, 31-річному одеситу повідомили про підозру у торгівлі вогнепальною зброєю.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили бойову вогнепальну зброю, зокрема револьвер, частини бойових пістолетів, набої та запасні частини для виготовлення боєприпасів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Приморського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області