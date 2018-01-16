На Запоріжжі вибух газу розвалив приватний будинок, є поранені. ОНОВЛЕНО. ФОТО

На Запоріжжі вибух газу розвалив приватний будинок, є поранені. ОНОВЛЕНО. ФОТО

15:20 16.01.2018
  • На Запоріжжі вибух газу розвалив приватний будинок, є поранені. ОНОВЛЕНО. ФОТО
  • На Запоріжжі вибух газу розвалив приватний будинок, є поранені. ОНОВЛЕНО. ФОТО

Нагадаємо, що 15 січня о 18:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку на двох господарів по вулиці Молодіжна м. Василівка.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, в одній з частин  будинку де проживала сім’я з 4 осіб, стався хлопок газової суміші. В результаті чого виникла пожежа  загальною площею 50 кв. м. Горів дах над частиною будинку в якому сталась подія. 

16 січня 13-річну дитину з 20 % опіків тіла протягом дня санавіацією планується доправити до опікового віділення 5-ї лікарні м. Запоріжжя, а її 57- річна бабуся яка отримала 15% опіків кінцівок залишається у ЦРЛ м. Василівка. Стан потерпілих стабільний, їх життю нічого не загрожує. Батько дитини та дідусь не постраждали оскільки в момент хлопка перебували на подвір’ї.   

О 19:15 пожежу локалізували, а о 19:45 повністю ліквідували горіння.

Причина події наразі з’ясовується. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізьскій області 

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