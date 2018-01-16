На Рівненщині рятувальники знайшли у задимленому будинку тіло людини. ФОТО
На Рівненщині рятувальники знайшли у задимленому будинку тіло людини. ФОТО
О 12:00 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.Клопіт Здолбунівського району по вул.Чехський клопіт. На місце пожежі було направлено два чергових відділення вогнеборців 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Здолбунів.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловому будинку. Сусіди повідомили, вогнеборцям, що у будівлі може знаходитися власник оселі. Не зволікаючи рятувальники в апаратах захисту органів дихання та зору зайшли у вщент задимлене приміщення на пошуки чоловіка. Паралельно з тим на гасіння пожежі рятувальники подали 2 водяних стволи. У одній із кімнат було виявлено тіло загиблого господаря помешкання 1961 року народження.
Пожежу було локалізовано о 12:40 та ліквідовано о 16:20.
До ліквідації пожежі залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.
Причина пожежі та трагічної загибелі власника встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області