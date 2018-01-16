На Рівненщині рятувальники знайшли у задимленому будинку тіло людини. ФОТО

На Рівненщині рятувальники знайшли у задимленому будинку тіло людини. ФОТО

18:00 16.01.2018
  • На Рівненщині рятувальники знайшли у задимленому будинку тіло людини. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники знайшли у задимленому будинку тіло людини. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники знайшли у задимленому будинку тіло людини. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники знайшли у задимленому будинку тіло людини. ФОТО

О 12:00 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.Клопіт Здолбунівського району по вул.Чехський клопіт. На місце пожежі було направлено два чергових відділення вогнеборців 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Здолбунів.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловому будинку. Сусіди повідомили, вогнеборцям, що у будівлі може знаходитися власник оселі. Не зволікаючи рятувальники в апаратах захисту органів дихання та зору зайшли у вщент задимлене приміщення на пошуки чоловіка. Паралельно з тим на гасіння пожежі рятувальники подали 2 водяних стволи. У одній із кімнат було виявлено тіло загиблого господаря помешкання 1961 року народження.

Пожежу було локалізовано о 12:40 та ліквідовано о 16:20.

До ліквідації пожежі залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.

Причина пожежі та трагічної загибелі власника встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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