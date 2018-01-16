На Вінниччині через потрійну ДТП одна людина потрапила до реанімації. ФОТО

53-річний водій легкового автомобіля «ВАЗ», житель Могилів-Подільського, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з автомобілями «Mitsubishi» і «Audi», які стояли на узбіччі дороги. Водій «ВАЗівки» з тілесними ушкодженнями госпіталізований в реанімаційне відділення Могилів-Подільської лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі сполученням «Могилів-Подільський-Немирів» близько 21 години.



Рухаючись в напрямку міста Могилів-Подільський, водій автомобіля «ВАЗ 2105» допустив зіткнення з двома іномарками, які стояли на узбіччі дороги.

Внаслідок автопригоди постраждав 53-річний водій «ВАЗа». Чоловік з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні.



Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

