View the full image Поліція Вінниччини просить допомоги у встановленні особи загиблої у ДТП жінки. ФОТО

Допоможіть встановити особу загиблої в ДТП жінки!!!

Автопригода сталась 10 січня в період часу з 17.40 до 17.50 на 507 км автошляху «Стрій – Кропивницький - Знам’янка», поблизу с. Степанівка. Водій транспортного засобу завдав жінці-пішоходу смертельних ушкоджень та з місця пригоди втік.

Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці події, документів при ній не було.

Під час огляду потерпілої поліцією виявлено її фото.



Прикмети жінки: 35-40 років, темне волосся.



Поліція звертається до громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо загиблої особи, повідомляти за телефонами: ‎(0432) 59-44-60, 59-44-63, 59-40-99 або на 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

