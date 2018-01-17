На Сумщині спритник виготовляв наркотики у збудованому в лісі шалаші. ФОТО

Аби убезпечити себе від викриття 36-річний наркозалежний житель Ромнів виготовляв наркотик в шалаші, захованому у хащах на болоті. Наркотик вживав сам та пропонував іншим. Невідомо, скільки б тривала його протизакоконна діяльність, якби їй вчасно не поклали край правоохоронці.

Саморобний шалаш виявили працівники поліції, які проводили відпрацювання мікрорайону міста. В середині вони побачили трьох чоловіків а також обладнання і посуд, що використовувалось для приготування наркотичних засобів. Один з чоловіків пояснив правоохоронцям , що є наркозалежним і прийшов сюди виготовити наркотик.

« При огляді місця події – коментує Олександр Ващенко, старший слідчий слідчого відділу Роменського ВП – було виявлено 10 літрів рідини зовні схожої на вторинну сировину, що залишається після приготування опію ацетильованого. Також, в саморобному наметі було виявлено й речовину рослинного походження з різким запахом ацетону, що зовні схожа на відварений мак, близько 1 кілограма і два шприци з ймовірним наркотиком вже готовим до вживання».

Наразі все вилучене слідчі направили на дослідження. Поданому факту відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 309 Кримінального Кодексу України. За незаконне виготовлення, придбання та зберігання чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області