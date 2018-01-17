View the full image У Харкові під час ДТП за участі карети швидкої постраждала людина. ФОТО

View the full image У Харкові під час ДТП за участі карети швидкої постраждала людина. ФОТО



26-річний водій «ВАЗ» з черепно-мозковою травмою та переломом ноги доставлений до Харківської обласної клінічної лікарні.

За попередніми даними, на пeрeхрeсті проспeкту Льва Ландау та вулиці Киргизької сталося зіткнення автомобілю «ВАЗ» та швидкої мeдичної допомоги «Пeжо».

За даним фактом слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.

Обставини ДТП встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області