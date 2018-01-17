Поліцейські затримали злодіїв, які вимагали у буковниця 20 тис. доларів. ФОТО

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 189 (Вимагання)Кримінального кодексу України.

Ще у листопаді минулого року до поліції звернувся 49-річний житель Глибоцького району Чернівецької області. Заявник повідомив, що малознайомі чоловіки вже більше місяця вимагають у нього 20 тисяч євро. Зловмисники завдали потерпілому тілесних ушкоджень і продовжували залякувати розправою над ним і членами його сім’ї.

Відомості за даним фактом слідчі одразу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку встановили членів злочинної групи, причетних до скоєння вказаного злочину.

Ними виявилися двоє чернівчан, віком 41 і 34 роки, а також 36-річний житель Глибоччини.

Напередодні оперативники УКР спільно з УВБ та спецпідрозділом «КОРД» затримали правопорушників на околиці Чернівців.

Злочинці саме отримали від потерпілого частину коштів у сумі 1 000 доларів США й погрожували йому фізичною розправою.

Наразі вимагачів поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області