На Донеччині у приватном будинку вибухнула граната, власник загинув. ФОТО

На Донеччині у приватном будинку вибухнула граната, власник загинув. ФОТО

10:00 17.01.2018
  • На Донеччині у приватном будинку вибухнула граната, власник загинув
  • На Донеччині у приватном будинку вибухнула граната, власник загинув
  • На Донеччині у приватном будинку вибухнула граната, власник загинув

За попередньою інформацією, у приватному будинку в селищі Шевченко розірвалася граната. 

Повідомлення про вибух надійшло до Покровського відділу поліції близько 05:30.

Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Під час огляду місця події було встановлено, що загиблим є 57-річний місцевий мешканець. Зі слів свідків, останнім часом чоловік зловживав спиртними напоями. Попередньо встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок необережного поводження з гранатою.

На місці працюють співробітники поліції, встановлюються всі обставини події, які призвели до загибелі чоловіка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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