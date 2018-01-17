На Донеччині у приватном будинку вибухнула граната, власник загинув. ФОТО

За попередньою інформацією, у приватному будинку в селищі Шевченко розірвалася граната.

Повідомлення про вибух надійшло до Покровського відділу поліції близько 05:30.

Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Під час огляду місця події було встановлено, що загиблим є 57-річний місцевий мешканець. Зі слів свідків, останнім часом чоловік зловживав спиртними напоями. Попередньо встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок необережного поводження з гранатою.

На місці працюють співробітники поліції, встановлюються всі обставини події, які призвели до загибелі чоловіка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області