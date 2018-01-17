У Кривому Розі поліцейській налагодив торгівлю зброєю та наркотиками. ФОТО

Дніпропетровським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було встановлено причетність співробітника криворізької поліції до злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. 26-річний поліцейський логістики, користуючись службовими повноваженнями, викрадав з речових доказів вилучені наркотичні засоби і потім розповсюджував товар серед наркозалежних.

Окрім цього, оперативникам внутрішньої безпеки НПУ стало відомо, що сержант поліції на збуті «дурману» не зупинився. «Асортимент» розширився до зброї та набоїв до неї, які співробітник поліції продавав за допомогою 30-річного цивільного спільника.

За зібраними УДВБ НПУ фактами протиправної діяльності військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону України було розпочато кримінальні провадження за ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Спільно з працівниками Управління Служби безпеки України та військової прокуратури оперативники внутрішньої безпеки НПУ, за сприяння керівництва поліції Дніпропетровської області, обох ділків затримали. Своїм клієнтам вони продали 1,5 кілограма марихуани, упаковану в два мішки, майже 20 грам метамфетаміну, а також револьвер невстановленого виробництва. За заборонений у вільному обігу товар поліцейський та його поплічник одержали 10 тисяч гривень виручки.

Крім того, під час особистого обшуку у затриманого співробітника поліції було виявлено та вилучено ще 20 грам психотропної речовини метамфетамін, 10 тисяч гривень кримінального «заробітку» та бирки, зрізані з пакетів із речовими доказами.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання поліцейського правоохоронці знайшли 25 пакетиків з різними наркотичними засобами та психотропними речовинами, експертні пакети, ваги та інші речі, вилучені як речові докази.

На теперішній час співробітника поліції вже затримано в порядку ст.208 КПК України. У разі доведення вини спільникам загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Їхню подальшу долю вирішить суд.

За матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України