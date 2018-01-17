На Житомирщині 6-ро людей поранені під час тарану лісовозу та автобусу. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні, близько 17:50, на 235 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Анети Новоград-Волинського району.

За попередньою інформацією, 34-річний водій автобуса «Setra», рухаючись у напрямку м. Житомира, не впорався з керуванням транспортним засобом та здійснив зіткнення із причепом лісовоза «ЗІЛ» під керуванням 43-річного місцевого жителя, що рухався попереду у попутному напрямі.

У результаті з вантажівки на проїжджу частину розсипались колоди, також дві з них протаранили лобове скло автобуса та потрапили углиб салону.



В автобусі на момент ДТП знаходилось 38 пасажирів. У результаті каретами «швидкої» 6 людей було доставлено до Новоград-Волинської лікарні для надання медичної допомоги.

У більшості діагностовано забої, садна, різані рани та інші травми і призначено амбулаторне лікування.

56-річну жінку, жительку Тернопільщини, було госпіталізовано з попереднім діагнозом струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, контузія лівого ока.



Потерпілі жителі Івано-Франківської, Тернопільської та Рівенської областей.



На місці події працювали слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції та Головного управління Нацполіції в області.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

