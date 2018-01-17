Чоловік та жінка не мали жодного шансу вижити під час пожежі на Харківщині. ФОТО

О 10:00 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Соколове.

До місця події виїхало відділення служби порятунку на автоцистерні. На момент прибуття рятувальників вогнем були охоплені домашні речі, меблі та дерев’яні конструкції будівлі на площі 10 кв.м. Під час гасіння пожежі вогнеборцями були виявлені тіла двох загиблих осіб: власника оселі 1950 р.н. та його співмешканки 1950 р.н.

Об 11:00 пожежу було локалізовано, о 13:30 повністю ліквідовано. Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області