У Запоріжжі СБУ затримала озброєного до зубів дезертира. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили у Запоріжжі військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин Збройних Сил України, який планував перейти на бік ворога.

Правоохоронці встановили, що наприкінці квітня 2017 року, піддавшись проросійській пропаганді щодо нібито «кращих» перспектив служби у лавах Збройних сил РФ, український військовий самовільно залишив розташування свого підрозділу.

Оперативники спецслужби затримали дезертира в обласному центрі в одній із квартир, де він переховувався. Під час проведення обшуку у його тимчасовому помешканні співробітники СБ України вилучили пістолет Макарова, пістолет Форт та майже чотири тисячі набоїв різного калібру. Також були виявлені підроблені печатки Міністерства оборони України, МВС та одного з райвійськкоматів Запоріжжя. За допомогою фальшивих печаток зловмисник планував виготовити нові документи, щоб приховати факт своєї участі в антитерористичній операції на боці української армії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ