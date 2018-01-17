Молода жінка поїхала до Івано-Франківську за покупками та зникла безвісти. ФОТО

Молода жінка поїхала до Івано-Франківську за покупками та зникла безвісти. ФОТО

13:20 17.01.2018

Тисменицьким ВП ГУНП в Івано-Франківській області встановлюється місце знаходження безвісти зниклої громадянки України Чечель Ірини Іванівни, 30.09.1990 року народження, жительки с. Угринів, Тисменицького району, яка 16.01.2018 року близько 10:00 год., вийшла із дому та поїхала до Івано-Франківська за покупками і по цей час місце перебування її невідоме.

Була одягнута: джинсові штани темно-синього кольору, светр, пуховик чорного кольору, червону шапку, черевики чорного кольору.

Про будь яку відому інформацію просимо повідомляти за телефонами 102, 0990503597– чергова частина Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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