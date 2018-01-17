У ДТП на Дніпропетровщині серед інших поранені вагітна жінка та дитина. ФОТО

На автошляху Знам’янка – Луганськ – Ізварине сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль «Daewoo Lanos», попередньо, неконтрольовано занесло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з автомобілем-цистерною «Урал».

Внаслідок ДТП водій «Daewoo Lanos» отримав незначні тілесні ушкодження. Трьох пасажирок цього автомобіля з тяжкими травмами доставили до реанімаційного відділення лікарні.



За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

