У ДТП на Дніпропетровщині серед інших поранені вагітна жінка та дитина. ФОТО

У ДТП на Дніпропетровщині серед інших поранені вагітна жінка та дитина. ФОТО

14:00 17.01.2018
  • У ДТП на Дніпропетровщині серед інших поранені вагітна жінка та дитина. ФОТО
  • У ДТП на Дніпропетровщині серед інших поранені вагітна жінка та дитина. ФОТО
  • У ДТП на Дніпропетровщині серед інших поранені вагітна жінка та дитина. ФОТО

На автошляху Знам’янка – Луганськ – Ізварине сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої автомобіль «Daewoo Lanos», попередньо, неконтрольовано занесло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з автомобілем-цистерною «Урал».

Внаслідок ДТП водій «Daewoo Lanos» отримав незначні тілесні ушкодження. Трьох пасажирок цього автомобіля з тяжкими травмами доставили до реанімаційного відділення лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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