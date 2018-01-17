На Запоріжжі автобус із пасажирами розірвав легковик, двоє людей загинули. ФОТО

17 січня о 08:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу с. Дмитрівка.

Як з’ясувалось, пасажирський автобус «Маріуполь-Харків» зіткнувся з автомобілем Нива. Внаслідок ДТП 2 пасажира легкового авто загинули на місці події, водія доправили до лікарні. Через зіткнення, відбувся витік бензину, внаслідок чого загорілася автівка. Одночасно з ліквідацією пожежі, рятувальники за допомогою гідроінструменту деблокували тіла загиблих з металевої пастки.

В автобусі на момент зіткнення знаходилось 24 людини, двоє з яких водії. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. За підтримки голови Бердянської районної державної адміністрації до місця ДТП направлено автобус для перевезення пасажирів до найближчого пункту обігріву.

За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області