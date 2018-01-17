У Києві рятувальники деблокували тіло водія з розбитої у ДТП іномарки. ФОТО
У Києві рятувальники деблокували тіло водія з розбитої у ДТП іномарки. ФОТО
Напередодні, о 21:43, до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Набережному шосе.
На місце події одразу було направлено рятувальників 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що внаслідок ДТП автомобіля Toyota Camry, тіло водія було заблоковано в салоні.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло із понівеченого автомобіля.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві