View the full image У Києві рятувальники деблокували тіло водія з розбитої у ДТП іномарки. ФОТО

View the full image У Києві рятувальники деблокували тіло водія з розбитої у ДТП іномарки. ФОТО



Напередодні, о 21:43, до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Набережному шосе.

На місце події одразу було направлено рятувальників 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що внаслідок ДТП автомобіля Toyota Camry, тіло водія було заблоковано в салоні.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло із понівеченого автомобіля.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві