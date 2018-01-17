Під час ДТП на Черкащині постраждали 6 людей, одий з яких загинув. ФОТО

Близько 19:40 на автодорозі Тальне-Майданець, поблизу міста Тальне, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля ВАЗ та рейсового автобусу Мерседес, який рухався за маршрутом «Черкаси - Новоархангельськ».

У результаті ДТП 73-річний водій автомобіля ВАЗ загинув на місці пригоди.

Також травми різного ступеня отримали пасажир легкового автомобіля, а також водій та 3 пасажири маршрутного автобусу. Усі потерпілі були терміново госпіталізовані до Тальнівської ЦРЛ.

На час зіткнення в легковому автомобілі знаходилися двоє людей, а в салоні автобусу 9 пасажирів.

На місце пригоди залучалися рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою інженерного обладнання деблокували двох потерпілих з мікроавтобуса.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області