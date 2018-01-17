На Дніпропетровщині службовий пес допоміг розкрити вбивство дівчини. ФОТО

2️1️-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПКУ та оголошено про підозру у вбивстві 1️7️️-річної дівчини, жительки с. Південне Нікопольського району.

Співробітники карного розшуку встановили, що зловмисник прийшов до будинку неповнолітньої, коли вона перебувала дома сама. Чоловік вдарив дівчину пляшкою по голові, а коли вона втратила свідомість, завдав кухонним ножем удар у шию.

Ніж та мобільний телефон потерпілої забрав із собою та залишив місце злочину. В подальшому викинув їх у кущі. Наразі тривають слідчі експерименти для встановлення всіх обставин справи та вилучення знаряддя вбивства.



До розкриття злочину залучався кінолог зі службовим собакою Громом. Собака провів поліцейських від будинку вбитої до магазину, облаштованого камерами відеоспостереження, та зупинки.

В подальшому в ході опитування свідків та застосуванням інших оперативних заходів місцезнаходження зловмисника було встановлено. Його затримали у власному будинку в сусідньому селі.



За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

