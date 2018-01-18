На Луганщині іномарка тікала від поліції та вилетіла в кювет. ФОТО
На Луганщині іномарка тікала від поліції та вилетіла в кювет. ФОТО
Близько другої години ночі, рухаючись вулицею Тракторівка міста Лисичанська водій автомобіля Honda Civic, виконуючи обгін зачепив автомобіль Daewoo Lanos та пошкодив бокове дзеркало. Однак це не стало достатньою підставою для його зупинки. Водій Honda навпаки почав прискорюватись та намагався втекти з місця пригоди.
Проїхавши менше кілометра, не впоравшись із керуванням, він виїхав за межі проїзної частини та застряг у кущах.
Від отриманих пошкоджень автомобіль Honda більше не міг продовжувати рух. Ймовірно зрозумівши це водій вийшов з машини та втік у невідомому напрямку.
На місце ДТП патрульних викликав водій автомобіля Daewoo, які евакуювали пошкоджену автівку на арешт майданчик та одразу розпочали пошуки власника.
Як з’ясувалось, напередодні інспекторами патрульної поліції власник автомобіля притягувався до адміністративної відповідальності за керування у стані сп’яніння.
Після тижня пошуків співробітниками сектору розшуку та опрацювання матеріалів ДТП виявлено ймовірного винуватця аварії. Правоохоронцям він пояснив, що розгубився та тому пішов з місця ДТП.
Відносно нього складено чотири протоколи за порушення ПДР, що призвело до ДТП та залишення місця ДТП. Матеріали справи передано до суду.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Луганської області