На Луганщині іномарка тікала від поліції та вилетіла в кювет. ФОТО

Близько другої години ночі, рухаючись вулицею Тракторівка міста Лисичанська водій автомобіля Honda Civic, виконуючи обгін зачепив автомобіль Daewoo Lanos та пошкодив бокове дзеркало. Однак це не стало достатньою підставою для його зупинки. Водій Honda навпаки почав прискорюватись та намагався втекти з місця пригоди.

Проїхавши менше кілометра, не впоравшись із керуванням, він виїхав за межі проїзної частини та застряг у кущах.