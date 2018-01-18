Зниклий на Донеччині чоловік загинув при загадкових обставинах. ФОТО

55-річний чоловік пішов з дому ще 8 січня. Спочатку співмешканка кілька днів шукала його самостійно, а потім звернулася по допомогу до поліції. Завдяки правоохоронцям його доля стала відома рідним.

А днями до чергової частини Покровського відділу поліції звернулася мешканка с. Шевченко (Покровський район) із заявою про те, що її співмешканець кілька днів тому пішов з дому і дотепер не повернувся. Жінка пояснила, що не одразу звернулася до правоохоронців через те, що її чоловік перебував у нетверезому стані і раніше міг піти з дому на невизначений термін, але завжди повертався.



Правоохоронці одразу виїхали на вказану адресу та розпочали пошуки зниклого. Він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Поліцейські провели подворовий обхід сусідів та інших мешканців селища, аби отримати будь-яку інформацію про його можливе місцеперебування.

В ході пошукової операції було встановлено мешканця цього ж селища, який останнім спілкувався із зниклим. Завдяки отриманим від нього даним вдалося частково відновити картину того дня. 41-річний мешканець селища Шевченко розповів, що 8 січня у нього гостював без вісти зниклий.

Разом вони сіли за святковий стіл, однак потім посварилися. Господар провів його до одного з дворів, залишив там і повернувся до себе додому. Саме у тому дворі правоохоронці і виявили труп розшукуваного.



Для перевірки всіх обставин зникнення та смерті вказаного громадянина слідчими Покровського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України з додатковою позначкою «природня смерть».

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

