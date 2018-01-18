На Миколаївщині під час ДТП насмерть розбився мотоцикліст. ФОТО

На Миколаївщині під час ДТП насмерть розбився мотоцикліст. ФОТО

09:00 18.01.2018
  • На Миколаївщині під час ДТП насмерть розбився мотоцикліст. ФОТО
  • На Миколаївщині під час ДТП насмерть розбився мотоцикліст. ФОТО
  • На Миколаївщині під час ДТП насмерть розбився мотоцикліст. ФОТО

На польовій дорозі неподалік с. Кінецьпіль Первомайського району 40-річний водій мотоциклу «Дніпро-11», за попередніми даними, не впоравшись з керуванням, з’їхав з дороги та допустив зіткнення з бетонним парканом, яким огороджена територія тракторної бригади.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій двоколісного транспортного засобу від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці аварії.

Слідчим підрозділом Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху».

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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