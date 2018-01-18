П’ятеро людей постраждали під час серйозної ДТП на Сумщині. ФОТО

Подія сталася сьогодні о 04:30 ранку в с. Вільшана Недригайлівського району.

Водій маршрутного автомобіля "Мерседес Спринтер", рухаючись по центральній вулиці села, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з трактором Т-150, який чистив дорогу від снігу.

В результаті зіткнення п‘ятеро пасажирів маршрутки - три жінки та два чоловіки, - отримали тілесні ушкодження. Кілька з них були доставлені в лікарню Недригайлова та Сум.

На місці працює слідчо-оперативна група.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

