П’ятеро людей постраждали під час серйозної ДТП на Сумщині. ФОТО

П’ятеро людей постраждали під час серйозної ДТП на Сумщині. ФОТО

12:00 18.01.2018
  • П’ятеро людей постраждали під час серйозної ДТП на Сумщині. ФОТО
  • П’ятеро людей постраждали під час серйозної ДТП на Сумщині. ФОТО
  • П’ятеро людей постраждали під час серйозної ДТП на Сумщині. ФОТО
  • П’ятеро людей постраждали під час серйозної ДТП на Сумщині. ФОТО

Подія сталася сьогодні о 04:30 ранку в с. Вільшана Недригайлівського району.

Водій маршрутного автомобіля "Мерседес Спринтер", рухаючись по центральній вулиці села, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з трактором Т-150, який чистив дорогу від снігу.

В результаті зіткнення п‘ятеро пасажирів маршрутки - три жінки та два чоловіки, - отримали тілесні ушкодження. Кілька з них були доставлені в лікарню Недригайлова та Сум.

На місці працює слідчо-оперативна група.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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