П’ятеро людей постраждали під час серйозної ДТП на Сумщині. ФОТО
П’ятеро людей постраждали під час серйозної ДТП на Сумщині. ФОТО
Подія сталася сьогодні о 04:30 ранку в с. Вільшана Недригайлівського району.
Водій маршрутного автомобіля "Мерседес Спринтер", рухаючись по центральній вулиці села, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з трактором Т-150, який чистив дорогу від снігу.
В результаті зіткнення п‘ятеро пасажирів маршрутки - три жінки та два чоловіки, - отримали тілесні ушкодження. Кілька з них були доставлені в лікарню Недригайлова та Сум.
На місці працює слідчо-оперативна група.
За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області