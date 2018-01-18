Поліція Житомирщини роззброїла двох власників рушниці, гранат і т.і. ФОТО

Небезпечні предмети у своїх оселях нелегально зберігали жителі Коростенського та Черняхівського районів. У будинку першого поліція виявила самопал і порох, в іншого знайшли гранату, пістолет і незареєстровану рушницю. Тривають досудові розслідування.

До оселі 37-річного жителя с. Кожухівки Коростенського району поліцейських привела наявна оперативна інформація про можливе зберігання чоловіком заборонених предметів. З дозволу господаря оперативники оглянули домоволодіння і виявили предмет, зовні схожий на саморобний вогнепальний пристрій та сипучу суміш, подібну до вибухової.

За словами чоловіка, самопал він раніше знайшов поблизу села і приніс до своєї хати.

Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули за викликом, задокументували правопорушення, вилучили небезпечні предмети та направили їх на експертне дослідження.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Того ж дня працівники Черняхівського відділення поліції у рамках кримінального провадження провели санкціонований обшук в оселі 40-річного жителя с.Троковичів, який за місцем свого проживання міг зберігати зброю.

У результаті у будинку господаря було виявлено та вилучено предмети, схожі на корпус навчальної гранати Ф-1 та підривач до неї, пістолет калібру 9 мм та незареєстровану мисливську рушницю.

Власник домоволодіння відмовився надавати будь-які пояснення з приводу появи у нього зброї та боєприпасів та мети їх зберігання. Тож походження вилученого нині встановлюється у рамках подальшого досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області