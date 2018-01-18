У Маріуполі рятувальники знайшли тіла двох людей у занедбаному будинку. ФОТО

У Маріуполі рятувальники знайшли тіла двох людей у занедбаному будинку. ФОТО

14:00 18.01.2018
  • У Маріуполі рятувальники знайшли тіла двох людей у занедбаному будинку. ФОТО
  • У Маріуполі рятувальники знайшли тіла двох людей у занедбаному будинку. ФОТО
  • У Маріуполі рятувальники знайшли тіла двох людей у занедбаному будинку. ФОТО

18 січня о 07:03 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у будинку на вул. Торгова у м. Маріуполь Донецької області. За вказаною адресою негайно виїхали чергові відділення 3-го Державного пожежно-рятувального загону.

На місці події рятувальники з’ясували, що відбувається горіння занедбаного одноповерхового будинку. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіла двох людей без ознак життя.

Вогнеборці локалізували пожежу о 07:25 та ліквідували – о 07:40.

Від Головного управління залучалось 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється відповідними фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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