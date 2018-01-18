У Маріуполі під час пожежі вогнеборці врятували маленьку дитину. ФОТО

О 14:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у одній із квартир на п’ятому поверсі 9-поверхового житлового будинку на пр. Металургів у м. Маріуполь Донецької області.

На місці події рятувальники з’ясували, що з вікон квартири на 5-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку виходить дим. Керівником гасіння пожежі було організовано обстеження поверхів під’їзду на наявність людей та гасіння пожежі у складі ланок ГДЗС. До рятувальників по допомогу звернулася мешканка однієї з квартир на 7-му поверсі, чий 3-річний онук знаходився у помешканні.

Вогнеборці на руках винесли дитину на свіже повітря. Для захисту від диму дитину було підключено до апарату захисту органів дихання та зору. Лише завдяки вправним та оперативним діям вдалося уникнути трагедії. Хлопчик отримав отруєння чадним газом легкого ступеня.

Після передачі дитини медикам швидкої допомоги продовжили гасіння пожежі та остаточно її ліквідували о 15:44. До гасіння залучалися 12 чоловік особового складу 3-го Державного пожежно-рятувального загону та 3 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області