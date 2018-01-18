На Сумщині горе-крадій застряг у вікні пограбованого ним сільмагу. ФОТО

«Пасткою» для 33-річного чоловіка, котрий разом зі спільником вирішив обікрасти сільмаг, стали грати вікна, через які він намагався залізти у приміщення та застряг. Викликані полісмени звільнили невдаху та доправили до відділку для дачі свідчень.

На лінію «102» надійшло повідомлення від 39-річної власниці сільської крамниці. Жінка розповіла: щойно їй подзвонили односельці та повідомили про розбите вікно в її торгівельній точці.



На місце виклику одразу вирушила група реагування патрульної поліції.

«Біля крамниці поліцейських чекав «сюрприз» у вигляді застряглого у віконній решітці зловмисника, - розповідає Валерій Строкач, начальник Шосткинського відділу поліції. – Останнього визволили з металевої пастки та доправили до відділу поліції для з’ясування всіх обставин».



Чоловіку 33 роки, він місцевий. Неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.



Як з’ясувалося в подальшому, зловмисник разом зі своїм 48-річний товаришем, у якого за плечима близько 20 років кримінального «стажу», намагався обікрасти торгівельну точку. Їх спроби проникнути через двері були невдалими, тож спільники вирішили залізти у помешкання через вікно. Розбили скло, відігнули частину захисної решітки, але прорахувалися… і злодій застряг у зробленому отворі аж до приїзду правоохоронців.



Наразі за даним фактом правоохоронці проводять перевірку, встановлюючи всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

