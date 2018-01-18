Водій вантажівки жахливо загинув під час ДТП на Прикарпатті. ФОТО

Автопригода трапилася сьогодні, 18 січня, близько 09 год. 30 хв., між селами Павлівка та Майдан, Тисменицького району.

Працівники поліції прибувши на місце події, з’ясували, між селами Павлівка та Майдан, Тисменицького району, біля залізничного моста 59-річний водій, керуючи вантажним автомобілем «БАЗ» не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керування та допустив зіткнення з бетонною основою моста.



В результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень водій помер на місці події.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

