У Харкові патрульні поліції затримали дует цвинтарних крадіїв. ФОТО

У Харкові патрульні поліції затримали дует цвинтарних крадіїв. ФОТО

23:00 18.01.2018
  • У Харкові патрульні поліції затримали дует цвинтарних крадіїв. ФОТО
  • У Харкові патрульні поліції затримали дует цвинтарних крадіїв. ФОТО
  • У Харкові патрульні поліції затримали дует цвинтарних крадіїв. ФОТО

В ніч на 18 січня під час патрулювання на проспекті Ювілейному полісмени помітили двох чоловіків, які везли на візку секції металевої огорожі. Під час спілкування громадяни не могли чітко пояснити звідки у них вищевказані предмети.

Перевіривши особи чоловіків, патрульні з'ясували, що один із громадян раніше вже мав проблеми з законом стосовно ряду крадіжок. Для з'ясування обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

За попередньою інформацією, чоловіки викрали 7 секцій металевої огорожі з кладовища на вулиці Академіка Павлова. Наразі справою займаються слідчі.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харківської області

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