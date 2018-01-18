У Харкові патрульні поліції затримали дует цвинтарних крадіїв. ФОТО

В ніч на 18 січня під час патрулювання на проспекті Ювілейному полісмени помітили двох чоловіків, які везли на візку секції металевої огорожі. Під час спілкування громадяни не могли чітко пояснити звідки у них вищевказані предмети.

Перевіривши особи чоловіків, патрульні з'ясували, що один із громадян раніше вже мав проблеми з законом стосовно ряду крадіжок. Для з'ясування обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

За попередньою інформацією, чоловіки викрали 7 секцій металевої огорожі з кладовища на вулиці Академіка Павлова. Наразі справою займаються слідчі.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харківської області