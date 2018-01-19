View the full image На Дніпропетровщині у жахливій ДТП загинула жінка та поранені 7 людей. ФОТО

View the full image На Дніпропетровщині у жахливій ДТП загинула жінка та поранені 7 людей. ФОТО



Напередодні на автодорозі «Чугуїв - Мілове» поблизу села Первомайське Шевченківського району відбулося зіткнення автомобілів «ЗАЗ» та «ВАЗ».

За попередніми даними, 45-річний водій «ЗАЗ» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення в автівкою.

В результаті події 57-річна пасажирка автомобілю «ЗАЗ» загинула. Ще семеро учасників аварії, водії та пасажири, отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Вони доставлені до лікарні.

На момент аварії в автівці «ВАЗ» знаходилися 49-річний водій та 54-річна жінка-пасажир. В «ЗАЗ» - 45-річний водій та пасажири жінки, 31, 35, 38, 45, 57 років.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

