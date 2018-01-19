У Краматорську озброєний та неадекватний чоловік залякував перехожих. ФОТО

Напередодні, ввечері, поліцейським надійшов виклик про те, що у Краматорську на вулиці Академічній агресивний психічно хворий чоловік лякає людей, що може становити загрозу безпеці громадян.

До приїзду патрульних правопорушник встиг втекти.Тож екіпажами було прийнято рішення обстежити прилеглі території. Через деякий час пошуків правоохоронці помітили чоловіка, який підпадав під опис.

Патрульні встановили особу та виявили, що це той самий розшукуваний чоловік. Громадянин дивно себе поводив, поліцейські вирішили провести поверхневий огляд та не помилились: при чоловікові виявлені ріжучі та колючі предмети.

На місце події правоохоронці викликали бригаду «швидкої» та до приїзду медиків забезпечили охорону порядку.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Краматорська та Слов'янська