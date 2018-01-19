На Донеччині поліція виявила дитину, яка жила в холоді та антисанітарії. ФОТО

На Донеччині поліція виявила дитину, яка жила в холоді та антисанітарії. ФОТО

09:40 19.01.2018
  • На Донеччині поліція виявила дитину, яка жила в холоді та антисанітарії. ФОТО
  • На Донеччині поліція виявила дитину, яка жила в холоді та антисанітарії. ФОТО

Виїхавши на повідомлення про сімейний скандал, правоохоронці застали у будинку двох п’яних жінок, що билися.

А поряд з ними – маленьку дівчинку, яка мешкала у холоді та антисанітарії, без уваги дорослих. За неналежне виконання батьківських обов’язків 36-річну матір притягнуто до адміністративної відповідальності, її сім'ю взято на профілактичний облік поліції.

До Лиманського відділення поліції за лінією "102" надійшло повідомлення про те, у приватному секторі відбувається сімейний скандал. Як з’ясувалося, між 36-річною господинею житла та її знайомою в ході розпивання спиртних напоїв стався конфлікт, що згодом переріс у бійку.

Заспокоївши жінок, поліцейські оглянули житло та встановили, що разом з матір’ю тут проживала її донька, 2011 року народження. Дитина зростала у неналежних умовах: температура повітря у приміщенні виявилась нижче нормальної, у кімнатах панувала антисанітарія, дитячі речі були розкидані на підлозі.

За вказаною адресою прибули співробітники ювенальної превенції, які провели з горе-матір'ю профілактичну бесіду та склали відносно неї протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".

З метою контролю дана сім'я була взята на профілактичний облік і в подальшому буде систематично перевірятись за місцем проживання.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Правоохоронці бояться громадського тиску у справі вбивства Ірини Ноздровської
09.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба скасувати АТО та ввести воєнний або надзвичайний стан на Донбасі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.