На Донеччині поліція виявила дитину, яка жила в холоді та антисанітарії. ФОТО

Виїхавши на повідомлення про сімейний скандал, правоохоронці застали у будинку двох п’яних жінок, що билися.

А поряд з ними – маленьку дівчинку, яка мешкала у холоді та антисанітарії, без уваги дорослих. За неналежне виконання батьківських обов’язків 36-річну матір притягнуто до адміністративної відповідальності, її сім'ю взято на профілактичний облік поліції.

До Лиманського відділення поліції за лінією "102" надійшло повідомлення про те, у приватному секторі відбувається сімейний скандал. Як з’ясувалося, між 36-річною господинею житла та її знайомою в ході розпивання спиртних напоїв стався конфлікт, що згодом переріс у бійку.



Заспокоївши жінок, поліцейські оглянули житло та встановили, що разом з матір’ю тут проживала її донька, 2011 року народження. Дитина зростала у неналежних умовах: температура повітря у приміщенні виявилась нижче нормальної, у кімнатах панувала антисанітарія, дитячі речі були розкидані на підлозі.



За вказаною адресою прибули співробітники ювенальної превенції, які провели з горе-матір'ю профілактичну бесіду та склали відносно неї протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей".



З метою контролю дана сім'я була взята на профілактичний облік і в подальшому буде систематично перевірятись за місцем проживання.



За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

