У ДТП на Миколаївщині загинув пасажир та тяжко травмований водій. ФОТО

У ДТП на Миколаївщині загинув пасажир та тяжко травмований водій. ФОТО

10:00 19.01.2018
  • У ДТП на Миколаївщині загинув пасажир та тяжко травмований водій. ФОТО
  • У ДТП на Миколаївщині загинув пасажир та тяжко травмований водій. ФОТО

Близько 23 години на виїзді із м. Вознесенськ у бік Нової Одеси по вул. Київській, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Mazda 6 та вантажівки DAF з причепом.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 39-річний пасажир легковика загинув на місці події, а водій з тілесними ушкодженнями госпіталізований.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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