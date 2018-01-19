У ДТП на Миколаївщині загинув пасажир та тяжко травмований водій. ФОТО

Близько 23 години на виїзді із м. Вознесенськ у бік Нової Одеси по вул. Київській, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Mazda 6 та вантажівки DAF з причепом.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 39-річний пасажир легковика загинув на місці події, а водій з тілесними ушкодженнями госпіталізований.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особи, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

