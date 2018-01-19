У Дніпрі патрульні поліції врятували собаку з каналізаційної шахти
У Дніпрі патрульні поліції врятували собаку з каналізаційної шахти
Близько опівдні спецлінії 102 надійшло повідомлення від небайдужих громадян: на вулиці Тарасова в каналізаційній шахті перебуває собака.
Патрульні прибули за вказаною адресою.
Інформація підтвердилася - в шахті сидів пес і жалісливо дивився на поліцейських.
Зрозуміло, залишити тварину в біді охоронці порядку не могли.
Вони витягли чотирилапого та відпустили на волю.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпропетровської області