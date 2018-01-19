У Дніпрі патрульні поліції врятували собаку з каналізаційної шахти

У Дніпрі патрульні поліції врятували собаку з каналізаційної шахти

13:20 19.01.2018
  • У Дніпрі патрульні поліції врятували собаку з каналізаційної шахти
  • У Дніпрі патрульні поліції врятували собаку з каналізаційної шахти

Близько опівдні спецлінії 102 надійшло повідомлення від небайдужих громадян: на вулиці Тарасова в каналізаційній шахті перебуває собака.

Патрульні прибули за вказаною адресою.

Інформація підтвердилася - в шахті сидів пес і жалісливо дивився на поліцейських.

Зрозуміло, залишити тварину в біді охоронці порядку не могли.

Вони витягли чотирилапого та відпустили на волю.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпропетровської області

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