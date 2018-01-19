На Запоріжжі двох чоловіків затримано за катування, пограбуванна та вбивство. ФОТО

До Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції Головне управління Національної поліції в Запорізькій області днями надійшло повідомлення від мешканців села Водяне про те, що їх сусіди вже кілька днів не виходять з будинку.

За вказаною адресою поліцейські виявили труп чоловіка 1938 року народження з численними тілесними ушкодженнями та жінку 1940 року народження з тілесними ушкодженнями, без свідомості. Останній викликали швидку допомогу. В тяжкому стані її госпіталізовано до лікарні.

Працівники Управління карного розшуку, кримінальної поліції Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції та слідчі провели ряд оперативно-розшукових й слідчих заходів та встановили обставини скоєння злочину.

Тієї ночі двоє невідомих проникли в будинок подружжя, зв'язали їх та катували, з метою отримання інформації, про наявність цінних речей і грошових коштів. Від отриманих травм чоловік помер, а жінка пролежала в безпорадному стані близько доби.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до скоєння злочину. Двох раніше засуджених чоловіків 1984 та 1997 років народження затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області