У Краматорську під час ДТП вантажівка зім’яла легковик, є загиблі та поранені. ФОТО

В результаті лобового зіткнення двох автомобілів 47–річний пасажир одного з них отримав травми, не сумісні з життям.

До поліції Краматорська надійшло повідомлення від жителя міста, який повідомив, що став свідком дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Кондрата Гампера (напроти парку Бернадського).

На місці поліцейські встановили, що автомобіль «Део Ланос» рухався зі сторони залізничного вокзалу по вулиці Гампера у бік вулиці О. Тихого, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем «Газель», що їхав у зустрічному напрямку.

Внаслідок аварії 59-річний водій отримав тілесні ушкодження та доправлений до медзакладу. 47-річний пасажир помер на місці події.

63-річний водій "Газелі" не постраждав.



Відомості за даним фактом внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією - ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

