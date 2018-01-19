У Києві патрульні врятували безхатченка від переохолодження та вірної смерті. ФОТО

Ввечері до ситуаційного центру столичного главку поліції надійшло повідомлення про те, що біля магазину по вулиці Хрещатик на землі лежить чоловік. Перехожих занепокоїло те, що він міг отримати обмороження.

На виклик черговий направив автопатруль, якій за лічені хвилини прибув на місце події. Для надання кваліфікованої допомоги поліцейські відразу викликали лікарів, які оглянули чоловіка. Після чого невідомого доправили до відділку поліції, де встановили його анкетні дані.

Правоохоронці встановили особу – це 39-річний уродженець Харківщини, який кілька років тому приїхав до столиці на заробітки. Проте із роботою не склалося, тож він не зміг повернутися додому і у Києві вів бродяжницький спосіб життя.

Після оформлення відповідних документів співробітники Шевченківського управління поліції доправили чоловіка до пункту обігріву.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві