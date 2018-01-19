У Дніпрі затримано злодія, який під загрозою пістолета пограбував жінку. ФОТО

У Дніпрі затримано злодія, який під загрозою пістолета пограбував жінку. ФОТО

16:40 19.01.2018
  • У Дніпрі затримано злодія, який під загрозою пістолета пограбував жінку. ФОТО
  • У Дніпрі затримано злодія, який під загрозою пістолета пограбував жінку. ФОТО
  • У Дніпрі затримано злодія, який під загрозою пістолета пограбував жінку. ФОТО

 

Подія сталася близько 15-ї в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.

Побачивши на зупинці жінку з планшетом, злодій приставив їй до тіла травматичний пістолет, забрав вартісну техніку та побіг вулицею.

Менше ніж за півгодини після повідомлення про злочин, на місце прибули співробітники Амур-Нижньодніпровського відділу поліції та патрульні поліцейські.

Розбійника зупинили на сусідній вулиці та доставили до відділення поліції. Зараз він затриманий в порядку ст. 208 КПКУ.

Травматичний пістолет та викрадений планшет вилучені. Виявилося, що нападник – 35-річний житель м. Кривий Ріг. Тиждень тому він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за збут наркотиків.

За матеіалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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