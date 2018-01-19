У Дніпрі затримано злодія, який під загрозою пістолета пограбував жінку. ФОТО
У Дніпрі затримано злодія, який під загрозою пістолета пограбував жінку. ФОТО
Подія сталася близько 15-ї в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра.
Побачивши на зупинці жінку з планшетом, злодій приставив їй до тіла травматичний пістолет, забрав вартісну техніку та побіг вулицею.
Менше ніж за півгодини після повідомлення про злочин, на місце прибули співробітники Амур-Нижньодніпровського відділу поліції та патрульні поліцейські.
Розбійника зупинили на сусідній вулиці та доставили до відділення поліції. Зараз він затриманий в порядку ст. 208 КПКУ.
Травматичний пістолет та викрадений планшет вилучені. Виявилося, що нападник – 35-річний житель м. Кривий Ріг. Тиждень тому він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за збут наркотиків.
За матеіалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області