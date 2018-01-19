На Рівненщині легковик під кермуванням юнака влетів у дерево, є поранені. ФОТО

На автодорозі «Городище-Рівне-Староконстантинів» поблизу села Малушка у результаті зіткнення легковика із придорожнім деревом постраждали водій та троє пасажирів.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 19-річний водій «Mitsubishi-Lancer», не вибравши безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху із подальшим з’їздом в кювет, де зіткнувся із деревом.

Унаслідок ДТП водія, 17-ти та 20-річних пасажирок — жителів Сарн, 49-річного громадянина сусідньої держави, який приїхав у гості до родичів, доставили до медзакладу із забоями, травмами голови та переломами.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Автомобіль поміщено на територію Березнівського відділення поліції.

За результатами освідування водій легковика був тверезий.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області