На Волині легковик на дорозі між селами насмерть збив пішохода. ФОТО

Працівники поліції з’ясовують усі обставини смертельної аварії, яка сталась 19 січня, близько 01 год. 30 хв., між с. Устя та с. Орелець Снятинського району.

Як попередньо встановлено, 20-річний мешканець Снятинського району, керуючи автомобілем марки «Volkswagen Passat», рухаючись автодорогою в смт. Заболотів, не вибравши безпечної швидкості руху, допустив наїзд на 57-річного пішохода, який в той час переходив дорогу у неосвітленому та невстановленому для переходу місці. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області