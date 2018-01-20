View the full image У Полтавській області не повернулась додому 14-річна дівчина. ФОТО

У Полтавській області не повернулась додому 14 - річна Альона Махнир. 13 грудня 2017 року дівчина пішла з дому у м.Горішні Плавні. Через три дні після зникнення, вона останній раз размовляла з батьками. Від тоді про Альону жодної звісточки. Дуже насторожує, що після останньої розмови з батьками, дівчина взагалі перестала виходити на зв»язок. Ми дуже сподіваємось на Вашу допомогу у її пошуках!Якщо побачите десь Альону, будь ласка, розкажіть про це за номером 116 000.

Прикмети дитини: на зріст 158 см, світло-русяве волосся, блакитні очі, середня статура. Одяг: червона куртка, сині штани, коричневі чоботи.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ