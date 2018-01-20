Підозрюваного у навмисному вбивстві у Краматорську розшукує поліція

Підозрюваного у навмисному вбивстві у Краматорську розшукує поліція

00:00 20.01.2018

Потерпілого було виявлено 14 січня, о першій годині ночі, з вогнепальним пораненням грудної клітини та правої руки на автомобільній стоянці.

Обгрунтоавно підозрюється у вчиненні вказаного злочину мешканець Краматорська БАРАБАНОВ Ігор Юрійович, 04.01.1979 року народження.

Про те, що на автомобільній стоянці біля лазні знаходиться невідомий чоловік, поліцейським стало відомо від співробітника лазні. Поряд з потерпілим було знайдено зброю, з якої, ймовірно, його було поранено.

Бригада швидкої допомоги доправила пораненого до лікарні, однак на операційному столі він помер.

Поліцейські мають всі підстави вважати, що до вбивства причетний Барабанов Ігор Юрійович, 04.01.1979 року народження, мешканець Краматорська, який може пересуватися на автомобілі марки Мітсубісі «Галант», держ.номер АН 2079 КЄ.

На затримання зловмисника орієнтовано усі види нарядів поліції, задіяних на забезпечення публічної безпеки, прикмети авто та розшукуваного отримали правоохоронці, задіяні на охороні стратегічно важливих об’єктів – залізничних та автовокзалів, блокпостів.

Співробітники карного розшуку розгорнули комплекс оперативно-пошукових заходів.

Якщо вам відомо місцезнаходження Барабанова І.Ю. або ви володієте будь-якою інформацією щодо особи підозрюваного, повідомте про це за телефонами 0629519801, 0629519802 або «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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