Жорстко затриманий на Рівненщині озброєний хуліган перебував у розшуку. ФОТО
Жорстко затриманий на Рівненщині озброєний хуліган перебував у розшуку. ФОТО
О 04:24 патрульні отримали виклик з лінії 102 про те, що на трасі Луцьк-Рівне озброєний чоловік в кафе у нетверезому стані погрожує відвідувачам.
Коли інспектори прибули на вказане місце, вони виявили чоловіка з предметом, ззовні сходжим на ніж. На вимогу зупинитись чоловік не реагував, тож до нього застосували фізичну силу та спецзасіб "кайданки".
Під час перевірки особи з'ясувалось, що цей 35-річний громадянин перебуває в розшуку Рівненським районним відділом поліції ГУНП в Рівненській області від 01.04.2016 за ч.4 ст. 296 ККУ (Хуліганство) згідно постанови суду.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівненської області
Окрім того, на подвір'ї знаходилось 2 громадянина (21-річний та 19-річний) з тілесними ушкодженнями. Вони повідомили патрульним, що їх побив вищезгаданий затриманий чоловік на ґрунті особистої неприязні.
На місце події викликали швидку для надання медичної допомоги та слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин події.
За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області