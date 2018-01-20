На Харківщині вбивця жінки сам звернувся до поліції. ФОТО

На Харківщині вбивця жінки сам звернувся до поліції. ФОТО

11:00 20.01.2018
  • На Харківщині вбивця жінки сам звернувся до поліції
  • На Харківщині вбивця жінки сам звернувся до поліції

Зловмисником виявився 56-річний мешканець селища Покотилівка.

Чоловік зателефонував до чергової частини місцевої поліції та повідомив про мертву людину у своєму помешканні.

За словами начальника Харківського відділу поліції Валерія Уманця, під час огляду на тілі жінки експерти виявили колото-різані ножові поранення в області грудної клітини. Як з’ясували поліцейські в ході проведення оперативних дій, причетним до скоєння тяжкого злочину виявився господар помешкання.

Чоловік зізнався у скоєнні вбивства та розповів, що напередодні 62-річна потерпіла прийшла до нього в гості з пляшкою горілки. Під час розпиття спиртних напоїв між сусідами виникла сварка.

В результаті господар схопив зі столу кухонний ніж та наніс жінці кілька ударів. Після чого пішов відпочивати до сусідньої кімнати.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Правоохоронці бояться громадського тиску у справі вбивства Ірини Ноздровської
09.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба скасувати АТО та ввести воєнний або надзвичайний стан на Донбасі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.