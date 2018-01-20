На Харківщині вбивця жінки сам звернувся до поліції. ФОТО

Зловмисником виявився 56-річний мешканець селища Покотилівка.

Чоловік зателефонував до чергової частини місцевої поліції та повідомив про мертву людину у своєму помешканні.

За словами начальника Харківського відділу поліції Валерія Уманця, під час огляду на тілі жінки експерти виявили колото-різані ножові поранення в області грудної клітини. Як з’ясували поліцейські в ході проведення оперативних дій, причетним до скоєння тяжкого злочину виявився господар помешкання.



Чоловік зізнався у скоєнні вбивства та розповів, що напередодні 62-річна потерпіла прийшла до нього в гості з пляшкою горілки. Під час розпиття спиртних напоїв між сусідами виникла сварка.

В результаті господар схопив зі столу кухонний ніж та наніс жінці кілька ударів. Після чого пішов відпочивати до сусідньої кімнати.



Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

